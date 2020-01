Aston Martin ha presentato un elicottero di lusso ultra-esclusivo

"Strade? Dove andiamo noi non ci servono strade"! Ad Aston Martin non basta più il business delle auto di lusso, a cui nel frattempo ha iniziato ad affiancare servizi accessori sempre più affascinanti: ora il brand inglese ha presentato addirittura un elicottero super-esclusivo.

Il veicolo è il frutto di una collaborazione tra Aston Martin e la Airbus Corporate Helicopters. Si chiama ACH130 Aston Martin Edition e porta il meglio del lusso inglese ad alta quota.

L'elicottero prende quindi in prestito moltissimo dall'estetica impeccabile a cui Aston Martin ci ha abituato da sempre (o quasi): ci saranno quattro diverse versioni, che si contraddistinguono non solo per i dettagli che impreziosiscono gli interni, ma anche per il look esteriore.

A dominare gli esterni sono le vernici esclusive Stirling Green e Jet Black, con un azzeccato gioco di dissolvenze che danno all'elicottero un look allo stesso tempo futuristico e raffinato. Avvicinandoci ai cofani troviamo altre vernici, a discrezione del cliente tra Xenon Grey, Arizona e Ultramarine Black.

Gli interni sono quelli che ci si aspetterebbe su una ipersportiva di Aston Martin, a partire dagli immancabili schienali in pelle — tra Oxford Tan, Pure Black, Cormorant e Ivory.

Ovviamente non mancano i badge di Aston Martin, a rendere ulteriormente evidente la natura speciale e limitata di questo ACH130. È anche presente una placca con il numero del veicolo (su una tiratura limitata) oltre che, se si vuole, anche il nome del fortunato proprietario che ha commissionato l'elicottero.