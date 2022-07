Aston Martin prepara lancio nuova auto? Sarà la 'nuova definizione' del marchio

Giusto pochi giorni dopo l’importante notizia relativa alla nuova iniezione di liquidità per Aston Martin, pari a circa 766 milioni di Euro, direttamente dalla storica casa automobilistica arriva un nuovo indizio relativo alla prossima automobile che approderà sul mercato...o forse in pista?

Il produttore di Gaydon sui social media ha pubblicato una brevissima clip di quattro secondi in cui si vede solamente una massa verde pulsante con il suono del battito cardiaco e le parole Senses: On Standby, ovvero Sensi: in standby. La descrizione non lascia spazio a molti chiarimenti, limitandosi a dire che “presto arriverà una nuova definizione di Aston Martin”.

Quale potrebbe essere l’automobile in arrivo? Al momento sappiamo che la formazione Aston Martin conta sulle DB11, DBS, DBX e la Vantage V12 svelata a marzo. Confermato è anche lo sviluppo della Valhalla, il cui modello di serie dovrebbe arrivare nel 2024. Si tratterà di una nuova linea o di un modello inedito focalizzato sul motorsport? Qualcuno già parla di un'auto da corsa dedicata alla pista, ma si tratta di una semplice indiscrezione. Insomma, non ci resta che rimanere vigili e monitorare i canali social di Aston Martin per ancora qualche giorno in attesa di segnali meno criptici.

Lo scorso aprile, invece, Aston Martin ha svelato il piano Racing Green.