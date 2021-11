Ecco la Aston Martin perfetta per James Bond: è tutto merito di Mansory

La Aston Martin DBX potrebbe rappresentare uno dei modelli più importanti degli ultimi anni per la casa automobilistica britannica. Finora il marchio aveva deciso di non seguire il trend dei super SUV, ma a quanto pare il possibile riscontro economico è troppo allettante da lasciarselo sfuggire.

Insomma, dopo un lungo sviluppo Aston ha commercializzato un SUV rapidissimo, accogliente ed estremamente lussuoso, il quale può fare la felicità di tanti facoltosi acquirenti. Una casa di tuning però ha deciso che la cattiveria, gli accessori e l'output non bastano affatto, e ha messo mano alla DBX per renderla ancor più esagerata: in calce trovate l'accattivante presentazione di Mansory.

Il marchio tedesco, specializzato in modifiche di un certo livello (stupitevi con questa Ferrari Mansory F8XX), ha trasformato l'assetto della macchina con un bodykit sportivo, il quale allarga notevolmente i passaruota, rivede i paraurti, estende le minigonne e introduce tanta fibra di carbonio. Non parliamo poi dell'ampio alettone montato sulla punta della coda.

La DBX personalizzata poggia poi su enormi cerchi da 24 pollici che, anche per via delle sospensioni ribassate, riempiono alla perfezione i passaruota. L'esemplare mostrato vanta una verniciatura in metallic black con accenti in lime green, ma i clienti sono liberi di ritoccare il veicolo come meglio credono.

Ovviamente il team tedesco non poteva tralasciare la meccanica, e in effetti il V8 biturbo da 4,0 litri sfoggia una nuova coppia di turbocompressori e una ECU ricalibrata: in queste condizioni il propulsore manda sull'asfalto ben 800 cavalli di potenza e 1.000 Nm di coppia a fronte dei 550 cavalli e 700 Nm di fabbrica, traducibili in uno scatto da 0 a 100 km/h da 3,8 secondi e in una velocità massima pari a 325 km/h.



Avviandoci a chiudere vogliamo rimandarvi ad un altro lavoro Mansory sicuramente degno di nota. Eccovi serviti con questa stratosferica Ford GT Le Mansory: la rivisitazione estetica è da applausi scroscianti.