Aston Martin sarà nuovamente Safety e Medical Car per 12 GP della stagione F1 2022

Il nuovo anno è iniziato da due mesi ma adesso stiamo per entrare nel vivo dell’azione, perché tra pochi giorni si aprono le danze del motorsport per la stagione 2022. A marzo si accendono i motori del motomondiale, e qualche giorno dopo riparte anche il circus della Formula 1.

Ogni campionato però non è composto soltanto dalle vetture e dalle moto che gareggiano, ma anche da tutto quello che fa da contorno, quindi dopo aver visto la flotta BMW adibita a Safety e Medical Car della MotoGP, adesso è arrivato il momento di presentare la controparte dedicata alla classe regina dell’automobilismo.

Aston Martin infatti ha annunciato la sua line-up di vetture che verrano utilizzate come Safety Car e Medical Car per la stagione 2022 di Formula 1. La casa di Gaydon coprirà questo ruolo soltanto in 12 GP dei 23 previsti, e utilizzerà rispettivamente una Vantage e una DBX.

La prima verrà guidata dal pilota nominato dalla FIA, Bernd Maylander, ed è stata sviluppata per questo scopo grazie anche all’esperienza del marchio in competizioni rinomate, come la 24 ore di Le Mans. Gli upgrade non interessano soltanto le performance dell’auto, ma anche la sua dotazione di bordo: sul posteriore spunta un’antenna radio per le comunicazioni in pista, un tetto modificato per ospitare una light bar a LED, ma anche camera onboard come sulle monoposto da corsa. Inoltre sulla console interna c’è un pannello dedicato alla gestione della gara, che permette di cambiare le luci a seconda delle bandiere esposte nei vari tratti della pista.

La DBX invece verrà utilizzata come Medical Car, e il suo spazio extra consente di trasportare degli estintori, un defibrillatore, un kit medico più completo e anche una televisione dove il dottore può vedere lo stato della gara e tenersi pronto in caso ci fosse necessità di pronto intervento in pista. Inoltre Aston Martin fa sapere che l’utilizzo del DBX non è fine a se stesso, dato che il suo utilizzo in pista la scorsa stagione è servito per lo sviluppo del DBX707, il SUV più potente e veloce sul mercato.

A differenza dell’anno scorso, le auto hanno cambiato leggermente il colore della carrozzeria, che adesso si tinge di Aston Martin Racing Green, lo stesso colore che veste le monoposto del Team Aston Martin AMR22.