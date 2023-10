Aston Martin non si snatura: le auto avranno ancora il cambio manuale

Simon Newton, Vehicle Attribute & Performance Director di Aston Martin, ha confermato che il marchio non ha intenzione di abbandonare completamente la trasmissione manuale. Questo infatti sarà offerto in progetti speciali come la Aston Martin Valour presentata quest'anno al festival di Goodwood.

Newton ha sottolineato l'importanza e il piacere di guidare con un cambio manuale, affermando che offre un'esperienza più coinvolgente e divertente. Questo approccio rappresenta una risposta alla richiesta degli appassionati di auto sportive di avere ancora la possibilità di scegliere una trasmissione manuale in un'era in cui molte auto sportive e supercar sono dotate di cambi automatici rapidi e a doppia frizione.

"Sarebbe un piacere continuare a lavorare sul manuale. È una dimensione in più: non puoi essere un passeggero in macchina. Devi essere sempre impegnato. E mi sono sempre piaciuti i manuali a velocità molto lenta. Puoi dare un calcio alla frizione e giocarci, ed è semplicemente molto divertente" ha aggiunto Newton

Newton ha sottolineato che il cambio manuale sulla Valour è stato progettato per essere leggero e offrire un'esperienza di guida senza ingombri e goffaggini, nonostante la potenza del motore. Questo dimostra l'impegno di Aston Martin nel soddisfare le esigenze degli appassionati di guida e nell'offrire veicoli speciali con trasmissioni manuali. Nonostante tutto questo ricordiamo che Aston Martin presenterà il prossimo veicolo completamente elettrico nel 2025.

"Spesso, le trasmissioni che ti aspetti per quella quantità di coppia sono dotate di frizioni molto pesanti, ma non è questo il caso. A volte, questo è un prerequisito per soddisfare i requisiti di potenza. Non che ciò non abbia il suo fascino, ma volevamo qualcosa che non fosse ingombrante e goffo con cui convivere ogni giorno"