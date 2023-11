L'Aston Martin Lagonda LUV V12 all'asta: è un dei concept peggiori di sempre

Il mondo delle aste automobilistiche spesso privilegia modelli esclusivi, e il prototipo Aston Martin Lagonda LUV V12 rappresenta un'esclusività senza eguali. Presentato al Salone di Ginevra nel 2009, questo modello SUV rappresentava un'anticipazione della successiva DBX di Aston Martin. Purtroppo non arrivò mai alla produzione in serie.

L'Aston Martin Lagonda LUV V12, non essendo mai stata omologata per la circolazione stradale, mantiene ancora oggi uno stato "nuovo" con zero chilometri. Questa rarità contribuisce a preservare il suo valore. Alimentato da un motore 6.0 V12, lo stesso utilizzato nella DBS e nella DB9 dell'epoca, il veicolo enfatizzava il lusso estremo con materiali di alta qualità e rifiniture pregiate. (questo collezionista ha un parco auto composto da Aston Martin tutte di colore arancione).

Attualmente, l'auto è all'asta su Collecting Cars con sei giorni rimanenti. Al momento, ci sono state 16 offerte, con la più alta che si attesta a 12.750 sterline (circa 15.000 euro al cambio attuale). Tuttavia, ci si aspetta che l'importo finale possa superare notevolmente questa cifra, dato l'interesse suscitato da questa rara e unica creazione di Aston Martin.

