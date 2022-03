Aston Martin DPX707 sfida Lamborghini Urus: è davvero il SUV più veloce del pianeta?

Di recente Aston Martin ha presentato il DBX707, proclamandolo come il SUV di lusso più veloce e potente del pianeta. I numeri sembrano confermare tali affermazioni, ma non c’è niente di meglio di un test sul campo, contro uno dei SUV più potenti in circolazione, il Lamborghini Urus.

Ad essere sinceri, questo Guinness è durato ben poco dato che dopo pochi giorni è arrivato quel missile chiamato Tesla Model X Plaid, ma si tratta anche di un SUV elettrico, quindi possiamo dire che il DBX707 è il SUV, a motore termico, più veloce e potente attualmente sul mercato.

E i suoi numeri lo possono confermare. L’Aston Martin DBX707 è equipaggiata con un motore V8 twin-turbo da 4.0 litri che eroga appunto 707 CV e 900 Nm di coppia, scaricati a terra grazie alla trazione integrale attraverso un cambio automatico a 9 rapporti dotato di launch control. Il suo peso è di 2.245 kg.

La sfidante è l’ormai nota Lamborghini Urus, dotata di motore V8 twin-turbo da 4.0 litri con 650 CV e 850 Nm di coppia, che anche in questo caso vengono messi a terra dalle quattro ruote motrici accoppiate ad una trasmissione automatica a 8 rapporti con launch control. Il peso è simile all’inglese, ma la Urus è più snella, con l’ago della bilancia che si ferma a 2.220 kg.

La maggiore potenza dell’inglese la rende effettivamente la più veloce di tutte? Niente spoiler, quindi premete ‘Play’ e scoprite l’esito della prova.