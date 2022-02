Aston Martin DBX707: il SUV più potente e veloce del pianeta è arrivato

È stato avvistato più volte e ultimamente Aston Martin ci aveva mostrato qualche indizio riguardo al suo SUV da record. Adesso è arrivato il momento di togliere i veli dal DBX707, un SUV velocissimo grazie ai suoi 707 CV, che lo fanno diventare il re del segmento in termini di potenza e prestazioni.

Sotto al cofano c’è il motore V8 di derivazione AMG da 4.0 litri che però ha ricevuto una cura ricostituente da parte dei tecnici inglesi, che hanno fatto lievitare la potenza oltre i 700 CV, con una coppia di 900 Nm. In questa maniera la casa è riuscita a rispettare ciò che aveva annunciato, ossia il debutto sul mercato del SUV più potente del pianeta, superando anche i 650 CV del Lamborghini Urus (il SUV di Sant'Agata Bolognese ha festeggiato 4 anni ed è la Lamborghini più venduta).

L’aumento della potenza ha richiesto anche un miglioramento di alcune componenti, a partire dalla trasmissione, che abbandona il convertitore di coppia e adotta un nuovo cambio a 9 rapporti ben più veloce negli innesti, a cui si aggiunge un nuovo sistema di trazione integrale con differenziale a slittamento limitato. Questo permette di raggiungere i 100 km/h in 3.2 secondi, fino a raggiungere la velocità massima di 310 km/h, che lo rendono il SUV di lusso più veloce sul mercato, superando anche la Bentley Bentayga Speed.

Il setup della vettura ha subito altrettanti miglioramenti, a partire dalla nuova taratura delle sospensioni adattive a tripla camera con molle più rigide, ma anche con un nuovo settaggio nella risposta dello sterzo e dei vari controlli elettronici. A frenare i bollenti spiriti ci pensa invece un nuovo impianto frenante che si affida a pinze a 6 pistoni che mordono dischi in materiale carboceramico da 420 mm all’anteriore e 390 mm al posteriore.

A livello estetico il DBX707 si mostra ancor più aggressivo rispetto alla versione standard, con una griglia frontale più generosa ai cui lati presenta due ampie prese d’aria che racchiudono nuove illuminazioni a LED per la fanaleria diurna. Sul posteriore c’è un nuovo spoiler, e nella parte inferiore è spuntato invece un immenso diffusore da cui fuoriescono quattro bocche da fuoco pronte per deliziare l’udito dei passanti con il rombo proveniente dal V8 della DBX707.

All’interno dell’abitacolo le novità riguardano soprattutto la parte inferiore della console centrale, ridisegnata per accogliere i selettori delle diverse modalità di guida e per il setup delle sospensioni, del controllo di stabilità, del cambio e della nota proveniente dallo scarico. Tutte queste regolazioni si possono effettuare anche dallo schermo dell’infotainment, ma in questo modo il conducente può modificare l’esperienza di guida in maniera più pratica e veloce con un click. I sedili sono sportivi con 16 regolazioni, mentre i rivestimenti alternano pelle e Alcantara, ma per i più esigenti si può scegliere di allestire su misura il proprio mezzo con il programma Q di Aston Martin.

I primi DBX707 faranno il loro debutto nelle concessionarie a partire da aprile 2022, con un prezzo ancora non comunicato, ma di certo superiore ai 207,000 euro necessari per l’acquisto della DBX V8 standard.