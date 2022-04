Questa Aston Martin DBS GT Zagato è quasi unica: ne esistono solo due modelli così!

Di auto estremamente rare, se non uniche, ne abbiamo trattate tante nelle nostre pagine: un esempio del dicembre 2021 è la Bugatti EB 112 in vendita in Germania. In questi giorni, però, abbiamo avuto l’occasione di vedere - seppur da lontano - una delle pochissime Aston Martin DBS GT Zagato esistenti al mondo, e che prezzo!

Il veicolo in questione è stato mostrato dallo YouTuber TheTFJJ dopo che egli lo ha avvistato sui marciapiedi di Londra. Si tratta di uno dei 19 spin-off della DBS Superleggera disponibili esclusivamente per coloro che acquisteranno la continuazione della DB4 GT Zagato come parte della DBZ Centenary Collection. Per giunta, questa Aston Martin DBS GT Zagato specifica è una delle uniche due con guida a destra.

Disponibile nel colore Tourmaline Blue, si presenta con un design tanto elegante quanto sportivo: griglia dalle linee intricate, rivestimenti esterni realizzati in fibra di carbonio e, sotto il cofano, motore V12 biturbo da 5,2 litri capace di arrivare a 760 cavalli. In poche parole, un vero e proprio gioiello che sa distinguersi ovunque si trovi.

Il prezzo? Decisamente poco accessibile a coloro che non dispongono di diversi milioni di Euro, dato che ammonta a quasi 7.250.000 Euro al cambio attuale. Insomma, per molti appassionati l’unico modo per vederla “da vicino” sarà tramite questo video.

Rimanendo nel mondo della casa britannica, nel marzo 2022 ha presentato la Vantage più potente mai costruita con motore V12.