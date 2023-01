Aston Martin DBS 770 Ultimate, annunciata la fuoriserie in versione limited

Aston Martin ha annunciato un po' a sorpresa una nuova fuoriserie, la DBS 770 Ultimate. Attraverso un video teaser pubblicato nelle scorse ore, il marchio britannico ha reso pubblica la versione limited edition della sua supercar davvero da favola.

L'Aston Martin DBS 770 Ultimate monterà un propulsore da 6.5 litri V12 che sarà ancora più potente rispetto alla versione coupé e in grado di erogare ben 770 cavalli, da qui il nome del modello. Al momento risultano comunque essere ancora molto pochi i dettagli sulla nuova fuoriserie britannica, visto che si conosce solo la potenza della stessa e il numero di esemplari, solo 499, per un'edizione quindi ultra limitata.

L'Aston Martin DBS 770 Ultimate sbarcherà sul mercato quest'anno e sarà marchiata con un badge sia nell'abitacolo quanto sulla carrozzeria, a testimonianza della sua esclusività. Attraverso il video che trovate pubblicato anche su questa pagina si possono inoltre intravedere alcuni dettagli del nuovo bolide, come ad esempio i cerchi in lega, la calandra e la linea dei fari, un gustoso assaggio che lascia presagire una supercar dalla linea sinuosa e morbida come del resto Aston Martin ci ha sempre abituati negli anni, e un chiaro esempio è la DB5 di 007 messa di recente all'asta.

Si sa inoltre che le performance saranno da urlo, tenendo conto che la versione coupé della DBS, con “solamente” 725 cavalli, è in grado di raggiungere i 100 chilometri all'ora in soli 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 338 km/h. Alla luce dei 45 cavalli in più della versione 770 Ultimate, è ipotizzabile uno 0-100 in 3 secondi netti, nonché una maggiore velocità di punta.

Infine, per quanto riguarda il prezzo tutto tace, ma vista la fama del marchio, la potenza e l'esclusività non ci stupiremmo se la nuova fuoriserie inglese dovesse superare a listino i 300.000 euro. In attesa di ulteriori dettagli vi ricordiamo che recentemente Aston Martin ha lanciato 3.000 NFT su Infinite Drive, facendo diventare digitali i propri bolidi.