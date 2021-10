L'Aston Martin DB6 del '65 diventa elettrica con Lunaz: prezzo oltre al milione di euro

Lunaz è un’azienda inglese che si è specializzata nell’elettrificazione di vetture classiche britanniche in mezzi d’alta qualità perfetti per continuare a vivere in un ambito motoristico sempre più proiettato verso la propulsione elettrica. Tra le tanto auto, Lunaz trasforma anche l’Aston Martin DB6 in una vettura elettrica.

L’azienda valuta anche la conversione dell’Aston Martin DB4 e della DB5, lo stesso modello utilizzato nelle pellicole dedicate all’agente 007 (a quanto pare l’Aston Martin DB5 è difficile da guidare anche per i piloti del team Aston Martin F1), ma la DB6 è quella che attualmente rappresenta la punta di diamante della loro offerta, e lo dimostra anche il prezzo.

L’Aston Martin DB6 elettrificata avrà un prezzo superiore al milione di euro e sarà disponibile dalla seconda metà del 2023, ma il fortunato cliente avrà per le mani un mezzo completamente rinnovato e future-proof. Lunaz infatti smonta completamente l’auto che gli viene consegnata per poi ricostruirla massimizzano la qualità, e abbandonando il motore 6 cilindri in favore di unità elettrica di cui non si conoscono i dati specifici, ma dovrebbe essere alimentato da una batteria compresa tra gli 80 e i 120 kWh, per un’autonomia stimata fino a 410 km.

Esteticamente è difficile notare differenze dalla versione originale, ma sotto alla carrozzeria le novità ci sono eccome, perché le prestazioni migliorate dalla propulsione elettrica vanno di pari passo con l’adozione di un nuovo sistema frenante, sospensioni più performanti e una nuova messa a punto dello sterzo.

Anche il comfort degli interni migliora con l’adozione di soluzioni più moderne, come l’aria condizionata, il sistema di infotainment e di navigazione. Tutto ciò che viene sostituito non viene buttato, ma conservato così che il cliente possa ritornare allo stato originale dell’auto senza alcun tipo di problema.

Lunaz è solo una delle tante aziende che a scelto la strada della conversione delle vetture classiche in mezzi al passo con i tempi in termini di prestazioni e tecnologie, e tra queste ricordiamo anche Electric Classic Cars, un’altro team britannico che solitamente equipaggia le sue creazioni con propulsori Tesla: guardate ad esempio questa sfida tra la Ferrari 308 GTS elettrificata contro una Ferrari Testarossa.