Questa Aston Martin DB5 fatta di LEGO conta quasi 348mila pezzi: che spettacolo!

Dopo avere visto a fine luglio 2022 la Lamborghini Siàn FKP 37 in scala 1:1 realizzata con i LEGO e collocata al Museo Automobili Lamborghini, ci spostiamo in Inghilterra per vedere una importante novità nel negozio LEGO a Leicester Square, a Londra: un'Aston Martin DB5 a grandezza naturale costruita con quasi 348mila mattoncini!

Ad annunciare la sua collocazione in quello che a breve diventerà il negozio LEGO più grande al mondo è stata la stessa Aston Martin su Twitter, che si è limitata a specificare come ci siano volute 1.366 ore per l'assemblaggio da parte del team specializzato, equivalenti a quasi 57 giorni, e che siano serviti esattamente 347.954 mattoncini LEGO per completare l’opera.

Nel video pubblicato qualche giorno fa da Metro, invece, è possibile vedere qualche dettaglio aggiuntivo del veicolo: troviamo la targa rotante, molti gadget degni di James Bond, ma anche l’assenza di portiera e tetto dal lato passeggero. In tutto, l’Aston Martin DB5 LEGO pesa 1.016 chilogrammi, contro i 1.467 kg della Aston Martin DB5 autentica. Insomma, resta a tutti gli effetti un progetto monumentale.

I fan potranno quindi vederlo al negozio LEGO di Leicester Square per diversi mesi, assieme a tutti i contenuti LEGO a tema Harry Potter e un autobus a due piani, tutti all’interno dello store ufficiale.

