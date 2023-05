La prima Aston Martin DB12 venduta per 1.6 milioni di dollari che andranno in beneficienza

Aston Martin ha tolto i veli dalla nuova DB12, la nuova sportiva gran turismo, anzi una sport tourer come definita dalla casa di Gaydon, che sotto al cofano vanta un V8 capace di 680 CV. Ebbene, Aston Martin ha dato la possibilità di acquistare il primo esemplare di produzione all’asta, e i meno di 48 ore la nuova DB12 ha raggiunto cifre folli.

La prima Aston Martin DB12 è andata all’asta durante un evento d’eccezione a supporto del amfAR Gala Cannes 2023, ed è arrivata sul palco accompagnata da Eva Longoria e James MArsden. Alla fine la sportiva è stata venduta per la modica cifra di 1,6 milioni di dollari, poi devoluti in favore di The Foundation for AIDS Research.

Durante l’evento ci sono stati poi tantissimi ospiti d’eccezione che hanno posato accanto alla sportiva Aston Martin, da artisti e attori come Queen Latifa e Rebel Wilson fino alle top model come la nostrana Bianca Balti, e non bisogna dimenticare che colui che si porterà a casa la nuova DB12 troverà anche le firme dei piloti dell’Aston Martin F1 Team, Lance Stroll e Fernando Alonso (a proposito, Honda ha annunciato il ritorno in Formula 1 nel 2026 come motorista di Aston Martin).

Un evento andato dunque a gonfie vele, soprattutto in termini di ricavi da devolvere per la ricerca, con gli stessi organizzatori che sono rimasti esterrefatti dal risultato raggiunto dal momento che le stime erano ben inferiori alla cifra finale. A tal proposito, Lawrence Stron, presidente di Aston Martin, ha dichiarato: “Aston Martin è entusiasta di aver sostenuto l'amfAR Gala Cannes. Oltre a mostrare la generosità dei partecipanti all'amfAR, l'incredibile importo raccolto attraverso questa asta di beneficenza evidenzia l'entusiasmo per il nuovo DB12 e gli aspetti unici ultra-lusso e ad alte prestazioni di questo modello che lo elevano ben oltre l'attuale categoria GT”.