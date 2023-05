Aston Martin DB12, sportività ed extralusso: sotto il cofano un V8 da 680 CV

Dopo l'annuncio della DBS 770 Ultimate e l'avvistamento dell'erede della DB11 fra i cordoli del Nurburgring, Aston Martin ha ufficialmente svelato la sua nuova coupé supercar, la DB12.

L'idea della gloriosa casa inglese è quella di voler rompere in parte con il passato, come conferma la sostituzione della denominazione Gran Turismo in favore di Super Tourer.



Una vera e propria belva dell'asfalto capace di raggiungere una coppia di 800 Nm con un motore V8 da 680 cavalli (abbandonato il V12), una velocità massima di 323 chilometri all'ora e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Prestazioni che fanno impallidire il precedente 5,2 V12 montato sulla DB11, l'antenata della nuova DB12.



Tante le “diavolerie” che troviamo su questa vettura da mille e una notte, a cominciare dal differenziale posteriore a controllo elettronico e-Diff, prima volta per Aston Martin, ma anche il servosterzo elettrico, le sospensioni elettroniche, il cambio automatico a otto rapporti, mentre gli pneumatici indossati sono dei Michelin Pilot 5S 275/35 e 315/30 con cerchi da 21" pollici.

“La DB12 è una vettura che lascia il segno – le parole di Roberto Fedeli, Group Chief Technology Officer di Aston Martin - essa pone Aston Martin come leader in fatto di prestazioni, dinamica di guida, ingegneria e tecnologia. Abbiamo fatto sì che ogni particolare di questa auto fosse di prima categoria. Ne risultano una potenza e una performance maggiori di quelle delle rivali. Unite a una maneggevolezza fuori dal comune e a una sonorità intrigante, è una vettura intrisa di passione e dal carattere realmente sportivo. Cosa più importante, grazie ad una varietà di soluzioni, siamo stati in grado di ottenere tutto questo senza pregiudicarne la raffinatezza, il comfort e il lusso. Insieme al nostro utilizzo di sistemi leader di settore di controllo dinamico e di infotainment, DB12 rappresenta l’inizio di una nuova ed entusiasmante era per Aston Martin”.



A livello estetico la continuità con lo stile Aston Martin si nota ovviamente, a cominciare dalla maschera anteriore, che comunque appare più vistosa, il tutto coronato da dei parafanghi muscolosi, e dai gruppi ottici Led in linea con gli ultimi design. Troviamo poi uno splitter anteriore, mentre per quanto riguarda le misure la DB12 è stata allargata nelle carreggiate, +6 millimetri davanti e ben +22 dietro.

Infine l'abitacolo, che ovviamente offre il non plus ultra in quanto a tecnologia. Sulla DB12 fa bella mostra un sistema di infotainment totalmente nuovo, con un display da 10,2 pollici per il guidatore e un secondo schermo della stessa dimensione sulla console centrale.



Presenti Apple CarPlay e Android Auto, mentre per il sound troviamo uno spaziale sistema audio a firma Bowers & Wilkins con 15 diffusori e 1.170 Watt di potenza.



“La DB12 – ha concluso Marek Reichman, Executive Vice President e Chief Creative Officer di Aston Martin - ultima arrivata nella famiglia di Aston Martin più illustre, si erge a nuovo emblema del marchio. L’evoluzione delle tendenze di mercato si ritrova nello stile della DB12, per esempio nel nuovo trattamento dell'avantreno, nell’assetto più largo e nelle superfici più ampie per una maggiore presenza. Anche gli interni sono stati ridisegnati da cima a fondo, con linee orizzontali pulite che aumentano la sensazione di spaziosità e costituiscono una cornice perfetta per il nuovo, avveniristico sistema di infotainment. La DB12, diversa e innovativa, ma inconfondibilmente Aston Martin, è la capostipite della nuova dinastia di Super Tourer”.