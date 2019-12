E' questa l'Aston Martin DB12 AMR che James Bond guiderà nel futuro?

La Aston Martin Vanquish Zagato è probabilmente tra le shooting brake più belle mai disegnate (eccone alcune foto) e a quanto pare ha spinto parecchi appassionati a idearne altre della stessa tipologia.

Infatti l'artista indipendente Emre Husmen ha appena disegnato quella che potrebbe essere il futuro bolide in dotazione all'agente 007, una Aston Martin DB12 AMR assolutamente avveniristica in ogni dettaglio.

Le forme da GT sono state quindi accantonate per abbracciare quelle da shooting brake. Lo stile della carrozzeria è estremamente particolare con il suo lungo tetto costantemente spiovente, le camere laterali situate al posto degli specchietti e un profilo più filante. I cerchi in lega sono enormi e mostrano un design delle razze composto da innumerevoli linee, ad affiancare quelle portanti. Al posteriore sono protagonisti i fari a LED, che sottilissimi attraversano tutta la larghezza del veicolo, in continuità con l'ultima Vantage.

I doppi scarichi sono invece squadrati e sul cofano troviamo ampie prese d'aria utili al raffreddamento di un eventuale motore a combustione interna. Nell'abitacolo è presente un volante futuristico dietro al quale sono state montate le palette in carbonio per il cambio dei rapporti, mentre sulla parte frontale è dominante il grosso display con navigatore integrato. Nella parte destra dello schermo è tra l'altro possibile notare la carica residua delle batterie, a testimoniare la natura ibrida della vettura.

Non sappiamo se un bolide simile possa arrivare effettivamente sul mercato, ma di certo la casa automobilistica britannica non sta con le mani in mano e cerca investitori per un nuovo corso. Nel frattempo prosegue la campagna di marketing riguardante il prossimo film dell'agente con licenza di uccidere:"No Time To Die". Vi segnaliamo quindi l'ultimo trailer pubblicato.