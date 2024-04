Aston Martin: 'Continueremo con le auto termiche fino a che potremo'

Il capo di Aston Martin, Lawrence Stroll, ha dichiarato che l'azienda manterrà la produzione di automobili a benzina fino a quando non sarà obbligata a interromperla dalle autorità di regolamentazione, poiché la domanda per veicoli sportivi con motori tradizionali è ancora molto forte.

Nonostante l'annuncio del divieto di vendita di nuove vetture a benzina o diesel nel Regno Unito a partire dal 2035, il marchio centenario dovrà affrontare la transizione verso veicoli elettrici, come i suoi concorrenti. Tuttavia, Stroll ha enfatizzato che Aston Martin non abbandonerà i suoi prodotti a combustione interna finché ciò non sarà strettamente necessario. L'azienda britannica continuerà a soddisfare la domanda di tali veicoli finché le normative lo permetteranno.

La decisione di Aston Martin di mantenere la produzione di veicoli a combustibile avviene in un momento in cui la Gran Bretagna affronta sfide legate alla disponibilità limitata di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, il che potrebbe rallentare la transizione verso questa tecnologia. Lo stesso governo britannico ha ammesso che la corsa verso il potenziamento delle infrastrutture è in ritardo.

Lo scorso febbraio, la stessa Aston Martin ha annunciato un ritardo di un anno nel lancio del suo primo veicolo completamente elettrico, originariamente previsto per il prossimo anno ma ora previsto non prima del 2026. Stroll ha giustificato questa decisione come "una misura prudente", considerando, come già detto, la ancora appetibilità delle supercar a combustione interna.

Aston Martin ha da poco presentato la nuova Vantage, caratterizzata da significative modifiche sia estetiche che meccaniche rispetto alla sua precedente versione del 2018. Il potente motore V8, derivato da Mercedes, ora eroga 665 cavalli, 153 in più rispetto al modello precedente, grazie a miglioramenti al turbo, alle camme e al rapporto di compressione. La vettura offre prestazioni impressionanti, accelerando da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiungendo una velocità massima di 325 km/h.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su