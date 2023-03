L'Aston Martin è un clone della Red Bull? Fra fughe di ingegneri e somiglianze

Red Bull ha ironizzato sull'ottima prestazione di Aston Martin durante il gp del Bahrein, primo appuntamento con il mondiale di Formula 1 2023. Fernando Alonso ha ottenuto un clamoroso terzo posto e secondo la scuderia di Milton Keynes il merito... è della stessa Red Bull.

Forse non tutti sanno che negli ultimi anni sono stati diversi gli ingegneri e i tecnici che dalla scuderia campione del mondo in carica sono passati appunto all'Aston Martin, e in molti hanno notato una grande somiglianza fra l'AMR23 e la RB18, la vettura che ha vinto il campionato 2022.

Sergio Perez, durante la conferenza stampa post Bahrain, ha ironizzato: “È bello vedere tre Red Bull sul podio“. Sulla falsa riga sono stati alcuni commenti degli uomini di casa Red Bull, a cominciare da Chris Horner, che ha spiegato: “È una vettura molto familiare”, per poi aggiungere: "Ovviamente hanno fatto un buon lavoro durante l'inverno. Dicono che l'imitazione sia la più grande forma di adulazione e, sai, è bello vedere la vecchia macchina (riferendosi appunto alla RB18 ndr) andare così bene”.

A Sky Germany invece Helmut Marko ha raccontato, riferendosi all'ex ingegnere Red Bull, Dan Fallows, oggi in Aston Martin: “Sembra che abbiano tutti un'ottima memoria. Se si confrontano le auto, si vede che l’Aston Martin è simile alla Red Bull. Questo ha certamente le sue ragioni, e non è solo Dan Fallows ad essere andato all’Aston Martin, ma anche alcuni degli altri dipendenti. E ovviamente hanno una buona memoria”.

Dan Fallows, il cui passaggio da Red Bull ad Aston Martini è passato anche per le vie legali, ricopre il ruolo di direttore tecnico della Aston Martin, ma in precedenza il 49enne britannico aveva dato il suo contributo alla creazione dell'RB 18, auto che ha vinto 15 gare su 22 e che ha permesso a Verstappen di ottenere il suo secondo titolo di fila.

Aston Martin a parte, la vettura di Milton Keynes si conferma quella da battere, e secondo George Russell è probabile che Red Bull vincerà tutte le gare in questa stagione. Male invece la Ferrari, con Leclerc protagonista di una sfuriata verso il muretto dopo il ritiro in Bahrain.