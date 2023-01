Aston Martin celebra i 110 anni: una supercar e un'inedita sportiva in arrivo

Aston Martin ha annunciato l'arrivo di due nuovi modelli entro la fine del 2023, a cominciare da una supercar di nuova generazione, affiancata da una fuoriserie speciale per celebrare i 110 anni di nascita della gloriosa casa automobilistica di origini inglesi.

In merito alla nuova sportiva, Aston Martin non ha fornito molti dettagli, spiegando semplicemente che l'idea del marchio è quella di puntare sui temi dell'ultra-lusso, unito a prestazioni superlative che possano regalare delle straordinarie sensazioni di guida. Non è da escludere che si faccia riferimento alla Valhalla, supercar plug-in hybrid da 905 cavalli che dovrebbe essere consegnata proprio entro la fine di quest'anno.

“Il nostro 110° anno – sono le parole di Amedeo Felisa, il CEO di Aston Martin. - promette di essere entusiasmante quanto il nostro primo, mentre ci apprestiamo ad affrontare un nuovo capitolo nella storia di Aston Martin con il lancio della nostra prossima generazione di auto sportive e la rivelazione di un straordinario modello speciale entro la fine dell’anno che celebrerà questo traguardo unico”.

E ancora: “Nel 1913 Lionel Martin e Robert Bamford misero insieme le forze con una visione condivisa delle auto da corsa e utilizzando gli insegnamenti tratti dalla pista per spingere i confini dell’innovazione automobilistica 110 anni e poco più di 110.000 auto dopo, quello spirito continua ad esistere”. Aston Martin nacque di preciso il 15 gennaio del 1913 e come accaduto per altri marchi automobilistici divenuti poi gloriosi, il tutto ebbe inizio da una piccola officina in quel di Henniker Mews, a Londra.

Tenendo conto che quest'anno Aston Martin festeggerà anche i 75 anni della sua famiglia DB e i 60 della DB5, non è da escludere che la sportiva esclusiva possa fare riferimento proprio a questo modello. In ogni caso, per poterlo ammirare, bisognerà attendere alcuni degli eventi sportivi più importanti dell'anno, leggasi il Goodwood Festival of Speed e il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, oltre al GP di Formula 1 di Silverstone. Nel frattempo ricordiamo che Frank Stephenson ha definito perfetta la nuova Valhalla.