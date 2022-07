Aston Martin cambia logo e motto: le ali si aprono, debutto in F1 al GP di Francia

Il recente teaser per il possibile lancio di una nuova Aston Martin in realtà non riguardava un’auto ad alte prestazioni firmata dallo storico brand britannico, bensì un rinnovo del logo e dello slogan dell’azienda stessa. Dopo qualche giorno di mistero, ecco il futuro grafico della casa automobilistica di Lawrence Stroll.

Celebrando anche la nuova iniezione di liquidità da parte del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, Stroll ha presentato una lieve modifica – l’ottava nei 109 anni di storia del marchio – pensata dagli artigiani di Birmingham. Le differenze chiave con l’iterazione precedente la trovate in calce alla notizia: le ali non cambiano forma ma vedono la rimozione dell’arco che accompagna il logo centrale Aston Martin, il quale perde il gradiente verde a favore di una tonalità unica e vede l’inspessimento del font e delle linee che indicano lo spiegamento delle ali. Ad accompagnare il nuovo emblema è lo slogan “Intensity. Driven.”, ovverosia “Intensità, guidata”.

Questo logo verrà mostrato dal team Aston Martin Aramco Cognizant F1 sulla sua livrea durante il Gran Premio di Francia, accompagnato sul muso dal logo originale che ricorda il 100° anniversario della prima partecipazione al Gran Premio da parte di Stroll e soci.

Marek Reichman, VP e CCO di Aston Martin, ha commentato: “Poiché siamo progettati per far innamorare le persone, per connetterci con i cuori e le menti dei nostri clienti, ogni oggetto che progettiamo in Aston Martin ha un significato e un'intenzione profondi ed è creato con onestà ed emozione. Mentre ci avviciniamo a un momento emozionante di evoluzione del prodotto, il design delle nuove ali non è cambiato”.