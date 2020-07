Aston Martin Callum Vanquish 25: il ritorno della gran turismo V12

Era il 2001 quando Aston Martin presentò la Vanquish, la gran turismo con motore V12 si ritagliò fin da subito un ruolo iconico tra le auto prodotte dall'azienda inglese, gran parte del merito fu delle linee pensate da Ian Callum.

Il designer scozzese si prende la briga di migliorare uno dei suoi migliori prodotti con la nuova Aston Martin Callum Vanquish 25. Questa riedizione della Vanquish vanta 350 modifiche tra elementi riprogettati e cambi di materiali. L'auto sarà prodotta, su licenza ufficiale Aston Martin, dalla R-Reforged, azienda parte di AF Racing AG, responsabile tramite R-Motorsport delle competizioni Aston Martin e dello sviluppo dell'estrema Aston Martin Valkyrie.

Migliorare la dinamica di guida è stato il fulcro del progetto: nuovi ammortizzatori Bilstein, barre antirollio più rigide, altezza da terra ridotta, pneumatici Michelin Super Pilot, sospensioni riviste, sterzo più morbido e una posizione di guida più bassa. Il poderoso V12 guadagna 60 CV raggiungendo quota 580 CV; aprendo il cofano si possono notare molti dettagli inediti in fibra di carbonio, incluso l'intero sistema di aspirazione, e collettori in acciaio inossidabile.

La Callum Vanquish 25 sarà completamente personalizzabile, il colore della carrozzeria è a scelta del cliente tra milioni di possibilità mentre per gli interni si hanno otto differenti finiture prodotte dalla Bridge of Weir Leather. Altre opzioni riguardano il cambio (a scelta tra automatico, semi-automatico e manuale) e i cerchioni, disponibili in tre varianti. Le prime Aston Martin Callum Vanquish 25 saranno prodotte a partire da settembre e destinate al mercato europeo e sudamericano.

Alla presentazione della vettura Ian Callum dichiarò “Ci sono cose dell'auto [Vanquish 2001] che ho sempre voluto correggere, ora ho la possibilità di farlo”, segno della grande passione verso le sue creazioni. Ai 25 esemplari di Callum Vanquish seguirà un'altra riedizione: saranno prodotte 25 Aston Martin DB5 complete dei gadget visti nel film Agente 007 - Missione Goldfinger.