Aston Martin, ecco l'auto medica per la Formula 1: è il SUV più veloce al mondo

Aston Martin ha svelato in queste ore l'auto medica per il campionato del mondo di Formula 1 2023 ormai prossimo a fare il suo esordio. Accantonata la DBX, utilizzata per le stagioni 2021 e 2022, la casa automobilistica britannica ha mostrato la sua mostruosa DBX707.

Il precedente SUV di Aston Martin, e ciò non è un segreto, non era veloce come la sua equivalente Mercedes, AMG GT 63 S 4MATIC+, proprio per questo l'azienda ha deciso di dare un'iniezione di potenza alla sua vettura medica, lanciano la DBX707, auto in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi, quindi 0,8 secondi in meno rispetto al modello precedente.

La velocità massima sale invece a 310 km/h e ciò ha permesso di posizionare il SUV Aston Martin davanti a nomi prestigiosi della concorrenza, a cominciare dalla Ferrari Purosangue, il cui prezzo ha fatto storcere il naso ai media americani, passando dalla Lamborghini Urus e arrivando fino alla Bentley Bentayga e alla Maserati Levante Trofeo, divenendo così il SUV più veloce al mondo.

La DBX707 raggiunge tale incredibile velocità grazie ad un motore da 697 cavalli, un propulsore V8 da 4 litri di origini AMG ma sviluppato da Aston Martin, che prevede nuovi turbocompressori, un nuovo sistema di induzione e un software rivisto. A livello estetico l'auto medica presenta invece un nuovo spoiler e un diffusore inedito nella zona posteriore, e non mancano parti in carbonio, compreso l'albero di trasmissione.

"La DBX707 – le parole di Roberto Fedeli, Chief Technical Officer di Aston Martin - è la vettura perfetta per il ruolo critico di auto medica ufficiale della FIA per la F1. Offre le prestazioni e la grinta necessarie per i più grandi circuiti di gara del mondo, oltre alla flessibilità e allo spazio richiesti dai funzionari e dai medici di questo sport". E ancora: “Con gli occhi del mondo puntati sui nostri prodotti, c'è pressione per le prestazioni, ma questa intensità ci spinge a migliorare costantemente. Vedere le nostre auto utilizzate in veste ufficiale in eventi così prestigiosi è qualcosa di cui tutti in Aston Martin sono molto orgogliosi".

La vettura è stata sviluppata assieme a Darren Turner, pilota e collaudatore di Aston, nonché ad Alan Van Der Merwe, pilota di lunga data di auto mediche della FIA. La DBX707 è di fatto uguale a quella di serie a parte qualche modifica a sospensioni, scarico e ad interni ed esterni atta a conformarla come auto medica. Grazie a questa maggiore potenza il personale sanitario potrà intervenire in maniera più celere nel caso del bisogno.

Curiosità, Fernando Alonso ha da poco inserito nel suo garage un'Aston Martin DBX, ennesima fuoriserie posseduta dall'ex campione del mondo di Formula 1.