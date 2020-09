Aston Martin AMR-C01, il simulatore di guida che costa più di 60.000 euro

Sognate di acquistare una nuova Aston Martin Valkyrie? Nessun problema, basta sborsare la bellezza di 3,3 milioni di dollari. Come dite, è tanto, troppo? Allora potete ripiegare su un simulatore costruito proprio da Aston Martin, portando così la cifra vicina alle 57.500 sterline (poco più di 60.000 euro).

Si chiama AMR-C01, il primo simulatore sviluppato da Aston Martin e dalla Curv Racing Simulators di Darren Turner. Stando alle parole di Aston Martin, la seduta è praticamente la stessa della Valkyrie, il simulatore inoltre si può personalizzare con un rivestimento in fibra di carbonio, pensato appositamente per l'AMR-C01. La pedaliera si può regolare elettronicamente, diventando di fatto adatta a ogni tipo di guidatore grazie a un'escursione di 200 mm.



Certo lo sterzo non è molto simile a quello della Valkyrie, è molto più vicino al mondo delle auto Formula - completo di display LCD, leve del cambio in fibra di carbonio, 12 pulsanti, 9 ghiere rotanti. Ma passiamo allo schermo: abbiamo un display curvo QHD 32:9, perfetto per simulare parte dell'abitacolo di una vettura. Esattamente come la Valkyrie, esisteranno soltanto 150 AMR-C01. Un costoso giocattolo per bimbi piuttosto cresciuti e facoltosi, che potranno portarsi a casa i primi esemplari già nell'ultimo trimestre di quest'anno, in tempo per Natale.