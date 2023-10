Aston Martin .1R, la bici muscolare creata in titanio e fibra di carbonio

L’e-bike mania ha da tempo colpito anche grandi nomi del panorama automotive, pensiamo a Porsche che ha lanciato le e-bike Cross e Sport. Sempre Porsche ha creato due nuove aziende specializzate in e-bike, ora invece è Aston Martin a lanciare una speciale bicicletta - andando però controcorrente.

Il celebre marchio britannico ha pensato di creare una bici da corsa muscolare avvalendosi della collaborazione di J.Laverack, leader del settore delle biciclette in titanio. Vi presentiamo dunque la Aston Martin .1R, ingegnerizzata per restituire prestazioni eccezionali. Ma cosa ha spinto un marchio di automobili di lusso a creare una bici? Il modello celebra la passione per le due ruote a pedali dei fondatori di Aston Martin: Lionel Martin e Robert Bamford.

Non essendo una bici elettrica, non abbiamo molti dati "elettrici" da scrivere: niente capacità della batteria, nessun motore, totale assenza di un computer di bordo. Solo tanto stile e materiali di qualità altissima. Il telaio è stato concepito nello stesso studio dove solitamente nascono le vetture Aston martin, modellato in 3D e successivamente creato in titanio (di livello aerospaziale 6AI/4V) e fibre di carbonio. Per creare una sola Aston Martin .1R occorrono più di 1.000 ore di lavoro, 515 delle quali servono solo ai macchinari CNC.

Per la prima volta al mondo le pinze dei freni a disco sono integrate nel telaio: ogni pinza è lavorata da un unico blocco di alluminio ad alta resistenza e dispone di quattro pistoncini in titanio per un controllo della frenata assoluto. Parliamo anche della prima bici al mondo che non ha bulloni e viti a vista: tutto è nascosto, per un prodotto che meriterebbe di essere esposto in un museo del design.

Il debutto ufficiale della bici è previsto al Rouleur Live di Londra il prossimo 2 novembre, quando conosceremo anche il prezzo, sul sito Aston Martin però è già possibile configurarla: diversi elementi possono essere personalizzati, anche sul fronte della colorazione.