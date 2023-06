La prima Aston Martin 100% elettrica arriverà nel 2026, parola di Stroll

Aston Martin ha appena presentato la DB12, che sotto al cofano nasconde un V8 da 680 CV, ma anche per la casa di Gaydon si avvicina il momento di pensare all’elettrificazione e a quanto pare la prima Aston Martin elettrica potrebbe arrivare nel 2026.

Secondo quanto riportato dal magazine inglese Autocar, Lawrence Stroll, presidente del brand, una Aston elettrica è “in preparazione”, nonostante abbia spiegato che al momento i clienti del marchio non sembrino molto interessati ad un veicolo di questo tipo. Intanto, entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare la prima elettrificata, l’Aston Martin Valhalla (secondo il designer Frank Stephenson l'Aston Martin Valhalla sfiora la perfezione), ma la full electric di Gaydon sarà qualcosa di completamente nuovo.

A tal proposito, Roberto Fedeli, capo tecnico di Aston Martin, ha aggiunto che l’auto elettrica è qualcosa di completamente diverso dai modelli a cui siamo abituati, per cui avrà una piattaforma tutta nuova pensata espressamente per un veicolo che ha una dinamica differente: “Vedrete che abbiamo un obiettivo diverso, abbiamo in mente qualcosa di completamente diverso dalla tecnologia già disponibile. Il nostro pensiero è che l'elettrico non sia un propulsore ma una nuova dinamica del veicolo. Per questo abbiamo in mente la nostra road map”.

E la road map per il futuro di Aston Martin verrà svelata il prossimo 27 giugno, quando scopriremo ulteriori dettagli sui piani del brand inglese, ma Stroll ha aggiunto che l’obiettivo della casa sarà quello di produrre non meno di 10.000 auto all’anno: “La mia visione e il mio sogno è che l'Aston Martin sia ultra-lusso sposato con alte prestazioni e prenda il marketing e la tecnologia dalla Formula 1”.