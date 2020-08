Aston Martin 007 Edition, due modelli esclusivi per sentirsi come Bond

Quale momento migliore per omaggiare 007 se non all'uscita di un nuovo lungometraggio? Aston Martin coglie l'occasione per annunciare due allestimenti esclusivi e limitati ispirati all'agente segreto per antonomasia: Vantage e DBS Superleggera 007 Edition.

Con la Vantage 007 Edition il reparto di personalizzazioni speciali Q by Aston Martin ha onorato la V8 Vantage del film 007 - Zona pericolo, uscito nel 1987.

L'anteriore presenta una griglia in stile retrò con rete a trama quadrata e cornice cromata. Una sottile striscia gialla posta su splitter e minigonne cita il segnale di pericolo dei razzi presenti sulla V8 anni '80. Il motivo a quadri della griglia è presente anche nella fascia laterale e nel paraurti posteriore, diventando così l'elemento stilistico che contraddistingue questa edizione. Gli interni sono una sorta di caccia all'easter egg, ad esempio sui sedili è ricamato il logo di 007 e sulle leve del cambio è disegnato il simbolo del mirino, come nel pulsante di lancio del missile della vettura di Bond. A scelta è possibile acquistare la Vantage 007 con incluso il portasci, ovviamente un'altra citazione al film, a patto di ordinarla in Cumberland Grey, unico colore disponibile.

La DBS Superleggera 007 Edition è invece una fedele riproduzione della vettura usata nel film No Time To Die. L'edizione speciale sarà disponibile esclusivamente in Ceramic Grey con tetto, specchietti retrovisori, splitter, diffusore e spoiler rifiniti in fibra di carbonio. Unici anche i cerchioni a cinque razze "Y" da 21 pollici. Per rendere evidente che sia un'edizione 007 il leggendario badge è stato apposto sui lati della vettura, sullo spoiler e negli interni.

Saranno prodotti 100 esemplari della Vantage 007 Edition, al prezzo di 178.000 euro, e 25 esemplari di DBS Superleggera 007 Edition a 308.500 euro, cifre decisamente più alte rispetto agli esemplari da concessionario. No Time to Die, venticinquesimo film della saga di Bond, uscirà nelle sale italiane a Novembre e avrà come protagoniste anche l'Aston Martin DB5 e la Valhalla.