Asti, protesta contro parcheggi gratis per le auto elettriche: 'Comprano auto da 50k poi...'

Sono tanti i vantaggi per chi acquista un'auto elettrica, e fra questi spicca senza dubbio quello di non pagare (a volte) il parcheggio.

Un'agevolazione che scatterà dal primo gennaio prossimo ad Asti ma che sta facendo un gran discutere. La Stampa ne ha parlato ieri mattina così come il quotidiano La Nuova Provincia, che segnalano un'accesa protesta nei confronti del parcheggio gratis che verrà inaugurato a inizio 2024 presso piazza del Palio.

Tutti coloro che saranno dotati di una full electric potranno quindi lasciare l'auto in sosta senza sborsare un euro, così come approvato dal Bilancio di previsione del Consiglio comunale. Escluse invece le auto ibride, tecnologia su cui punta forte Toyota, nonchè auto con un basso impatto ambientale, sicuramente più inquinanti rispetto agli EV ma comunque molto meno delle classiche vetture a combustione interna.

«Si tratta di una decisione contestuale all’installazione di ulteriori 72 colonnine di ricarica, tra cui diverse in piazza del Palio – le parole dell'assessore all’Ambiente Luigi Giacomini, spiegando l'iniziativa – In città circolano in media 150 auto elettriche e per incentivare l’acquisto di queste vetture abbiamo deciso di stabilire che solo in piazza del Palio possano parcheggiare gratuitamente. È un esperimento che si sta già facendo in altre città, poi vedremo se estenderlo nelle restanti aree di sosta».

L'opposizione in Consiglio però non ci sta, storcendo il naso per l'esclusione dal provvedimento delle ibride. E' stato così presentato un emendamento ma senza successo: «I proprietari di auto come le Tesla, che costano da 50 mila euro in su, non pagheranno 80 centesimi l’ora per lasciare la macchina in piazza del Palio con buona pace dell’equità sociale. – commenta il consigliere del Pd Michele Miravalle – Comprendere nell’esenzione anche le auto ibride, che rappresentano meno del 4%, non avrebbe comportato chissà quale perdita sul bilancio mentre l’obiettivo di incassare 600.000 euro da piazza del Palio è ancora molto, molto lontano».

Secondo l'Opposizione la decisione dei parcheggi gratis per le auto elettriche sarebbe quindi un aiuto per i ricchi: «Non è un favore verso i ricchi e neanche una questione contabile, ma un progetto sperimentale», replica e chiosa Giacomini.