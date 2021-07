All'asta una vecchia Camaro da corsa: non crederete mai all'astronomico prezzo

Una delle più rare e desiderate Camaro di tutti i tempi sta per essere messa all'asta da Monterey il prossimo agosto. Si tratta di una Chevrolet Camaro Z/28 del 1967 in tonalità blu e gialle, la quale incarna il quattordicesimo esemplare mai costruito, che oltretutto fa parte degli appena sei modelli ad essere a volti dai colori Sunoco Penske.

In base alle prime stime effettuate dagli esperti la cifra finale utile ad aggiudicarsi la introvabile pony car dovrebbe oscillare tra gli 1,4 e i 2 milioni di dollari (1,2-1,7 milioni di euro), e con ogni probabilità i facoltosi interessati non saranno pochi, perché all'epoca il brand produsse soltanto 25 esemplari da corsa col vincente motore da 4,9 litri.

La fine degli anni '60 è conosciuta come l'epoca d'oro delle gare su strada tra muscle car, e la Camaro Z/28 aveva come concorrenti dirette l'intramontabile Ford Mustang e la sempre popolare Dodge Challenger. Il proprietario del team, Roger Spenke, sviluppò la vettura impegnandosi all'estremo per tenere basso il peso, e alla fine si portò a casa qualche meritata vittoria. Nel 1968 e nel 1969 le SCCA Trans-Am Series andarono proprio alle Camaro guidate da Mark Donohue, che da quel momento dichiarò guerra eterna alla Mustang di Ford.

A ogni modo l'esemplare all'asta ha risponde al numero di telaio 7N163378, ed è la prima delle sei Penske Camaro assemblate nel '67. Dopo il primo anno di corse la macchina fu acquistata dal McNamara Race Team e trasportata sul suolo europeo, dove partecipò a varie competizioni fino alla fine del 1969. Da allora la Camaro ha speso gran parte del suo tempo sul Vecchio Continente passando tra le mani di vari collezionisti. Nel 2016 però è tornata negli Stati Uniti, dove è stata restaurata con una spesa di 330.000 dollari.

Adesso Chevrolet sembra voler puntare decisamente su un futuro elettrico per la muscle car, e non è da escludere che anche i modelli concorrenti degli altri produttori si immettano sullo stesso sentiero. In chiusura vogliamo rimandarvi alla Chevrolet Camaro Z/28 del 2015 messa in vendita da Chris Harris: il noto presentatore e appassionato di motori l'aveva acquistata nel 2017, e il suo valore è fuori discussione.