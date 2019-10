All'asta la Tesla Roadster di una leggenda di Hollywood per la ricerca contro il cancro

Una Tesla Roadster del 2008 è stata messa all'asta dalla leggenda hollywoodiana Olivia Newton-John. La vettura è stata pubblicata online per le eventuali offerte, e gran parte dei proventi sarà devoluta alla ricerca contro il cancro.

"Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Center", è questo il nome del centro di ricerca con sede a Melbourne, Australia. L'attrice che si interesserà alla vicenda la conoscerete sicuramente per la sua partecipazione al musical "Grease" del 1978, nella quale appariva al fianco di John Travolta.

Nel 2010 la donna, assieme al marito John Easterling, ha acquistato la 742esima Tesla Roadster prodotta dalla casa automobilistica californiana, vettura il cui valore stimato dovrebbe attestarsi su una cifra compresa tra gli 80.000 e i 100.000 dollari, stando a quanto è visibile dal sito Julienslive.com, portale responsabile di tutto il processo.

L'esemplare dispone di un cambio a singolo rapporto a trasmissione diretta, di tachimetro, di un dispositivo elettronico per l'immobilizzazione del motore, di controllo della trazione, di un sensore per ruota in grado di prevenirne il bloccaggio in frenata, di trazione posteriore, sospensioni regolabili, freni ventilati, ruote forgiate, telaio in alluminio incollato e carrozzeria in fibra di carbonio. Non male per una vettura con un decennio alle spalle.

Per concludere vi parliamo della nuova, di Tesla Roadster, per la quale stanno arrivando nuovi aggiornamenti: secondo il direttore del design di Tesla la hypercar sarà ancora meglio di quanto precedentemente annunciato, "evolvendo" varie caratteristiche. Se volete sapere altro abbiamo raccolto, pochi giorni fa, tutto quello che sappiamo sulla Roadster in questa notizia.