All'asta la storica Cadillac Fleetwood Series 60 di Totò

Oltre a essere un grandissimo attore, simbolo più puro della napoletanità, Totò è stato anche appassionato di automobili e la sua leggendaria Cadillac Fleetwood Series 60 Special Sedan sta per andare all'asta.

Si tratta proprio della vettura appartenuta al principe Antonio de Curtis, che l'ha posseduta dal 1954 al 1956 con targa NA 213338, la stessa presente ancora oggi. Costruita negli stabilimenti General Motors in livrea nera, è probabile che un proprietario successivo a Totò abbia personalizzato l'esterno in tessuto bicolore, si tratta in ogni caso di una vettura straordinaria che fino al 2010 è spesso stata ospite di festival ed eventi cinematografici.

Attualmente l'esemplare necessita di una restaurazione ed è all'asta sul web nella sezione italiana di Car & Classic a un prezzo ancora accessibile per essere un tale pezzo da collezione: nel momento in cui scriviamo ci sono state 16 offerte fino a 16.500 euro, la fine dell'asta però è prevista per il 7 maggio 2023 alle 20:15.

La vettura va all'asta in un anno particolare: nel 2023 ricorre infatti il 125esimo anno dalla nascita di Totò, nato il 15 febbraio del 1989. Dopo la breve escursione nel garage De Curtis la maestosa berlina con motore da 5.400 cc e 230 CV ha avuto diversi proprietari; fra questi anche l'ex presidente del Classic Car Club Napoli Carlo Di Lallo che ha curato la vettura fino al 2013.