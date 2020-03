All'asta una splendida Porsche 911 GT2 del 1996 con 30.000 km

Su queste pagine parliamo spesso di RM Sotheby's, o meglio di ciò che la casa d'aste mette in vendita. Spesso infatti nel suo catalogo finiscono vere e proprie opere d'arte su quattro ruote, come la Porsche 911 GT2 di oggi, datata 1996.

Iniziamo col dire che si tratta di un'asta milionaria: il prezzo stimato infatti è compreso fra 950.000 dollari e 1,10 milioni di dollari, pari a circa 900.000 euro. Secondo molti, si tratta della 911 più estrema mai costruita, ribattezzata non a caso "la vedovatrice" a causa delle sue alte prestazioni e la sua dinamica di guida.

A spingerla troviamo infatti un motore boxer 6 cilindri biturbo da 3.6 litri raffreddato ad aria, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Lo scatto da 0 a 100 km/h è possibile in 4,4 secondi, mentre la velocità massima raggiungibile è di 295 km/h. Tutto questo si deve anche grazie ai suoi 1.295 kg a secco, ovvero 200 kg in meno rispetto alla variante Turbo. La vettura all'asta sarà battuta il 28 marzo prossimo, risulta originale in ogni sua parte e le sue condizioni generali sono eccellenti - nonostante i suoi 24 anni di vita. Il colore, come potete vedere, è Polar Silver, mentre sul contachilometri figurano appena 30.113 km. (Foto: Jeremy Cliff/RM Sotheby's)