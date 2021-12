All'asta una splendida Ferrari 575M Maranello con motore V12: fate la vostra offerta

Sognate di possedere una Ferrari con motore V12? Vetture di questo tipo stanno diventando sempre più rare, un modello sarà però battuto all'asta il prossimo 4 gennaio: si tratta di una splendida Ferrari 575M Maranello del 2003, venduta da Collecting Cars.

Certo non si trova proprio dietro l'angolo, è un'auto che ha viaggiato molto: dapprima è stata venduta in Giappone, poi importata in Canada, immatricolata in Ontario e ora ferma a Toronto. Viaggi che ha sempre fatto in maniera indiretta, il contachilometri infatti segna appena 20.115 km, è praticamente nuova. Il proprietario attuale non segnala problemi di elettronica o di meccanica, l'ultimo costoso tagliando è stato inoltre fatto lo scorso mese di agosto, è praticamente perfetta.

Per acquistarla basterebbe probabilmente metterla in moto, con il suono celestiale del V12 frontale che potrebbe conquistarvi al primo colpo. Nello specifico parliamo di un propulsore da 5.7 litri V12 capace di erogare 515 CV/379 kW con 588 Nm di coppia. Lo scatto 0-100 km/h è possibile in appena 4,2 secondi, mentre la velocità massima dichiarata è di 325 km/h. Il cambio non è manuale ma le palette al volante per il cambio sequenziale sapranno darvi non poche emozioni.

Ma quanto costa questa meraviglia? Al momento ci sono state 14 offerte e il prezzo è arrivato a 26.075 dollari canadesi, una cifra destinata a salire vertiginosamente vicino all'ora di scadenza dell'asta. A proposito di Ferrari rare: di recente è stata venduta una fantastica Ferrari F40 Rosso Corsa.