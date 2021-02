All'asta la speciale Porsche 911 Cabrio di Maradona: quanto costa?

Alla scomparsa di Diego Armando Maradona vi abbiamo ricordato (modello più, modello meno) le auto più caratteristiche guidate e collezionate dal “pibe de oro”. Fra queste anche una Porsche 911 che ora sta per finire all’asta.

A metterla in vendita a Parigi, nella settimana che va dal 3 al 10 marzo 2021, è la casa d’aste Bonhams, che stima un prezzo che va dai 150.000 euro ai 200.000 euro. La vettura, una Porsche 911 Type 964 Carrera 2 Convertible Works Turbo Look del 1992 è stata consegnata nel novembre di quell’anno a Diego Armando Maradona, intento a giocare la sua ultima stagione in Europa.

La 911 in questione andrà all’asta per la prima volta adesso, alla Bonhams Les Grand Marques Du Monde à Paris Sale. Di queste Porsche 911 Type 964 Carrera 2 Convertible Works Turbo Look ne sono state costruite appena 1.200 in circa due anni di produzione, non di più, e all’epoca erano vere e proprie supercar; ad alimentarle c’era un motore Carrera 2 da 3,6 litri da poco più di 250 CV, in grado di raggiungere i 260 km/h di velocità massima.

Come scherza simpaticamente Bonhams, le Porsche servirono a provare come in macchina fosse il piede destro del campione a dominare, lasciando il sinistro solo al pallone, poiché una volta il calciatore saltò un semaforo rosso per venire fermato dalla polizia a 180 km/h in un centro città. La 911 in questione è stata poi venduta nel giugno del 1993 a un privato spagnolo che l’ha tenuta per 20 anni, prima di cederla a diversi collezionisti francesi. Oggi ha percorso circa 120.000 km. Se siete amanti della 911 tedesca, date un’occhiata a questa Porsche 911 custom.