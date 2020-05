All'asta una rarissima Porsche 935 con zero chilometri percorsi

Porsche ha annunciato la sua 935 nel corso del 2018 con l'intento di ricreare la 935/78 "Moby Dick" che infiammò le corse negli anni '70. Questa attuale reinterpretazione in chiave moderna è basata sulla 991.2 (la 911 di scorsa generazione), e più nello specifico sulla versione GT2 RS Clubsport.

Di questo meraviglioso bolide sono stati prodotti appena 77 esemplari ma, nonostante ciò, un suo proprietario ha già deciso di rivendere l'unità con il numero 2 sul telaio, costruita all'inizio del 2020. L'acquirente originale è di Monaco, e l'auto gli è stata consegnata nel febbraio di quest'anno, ma a quanto pare adesso è intenzionato a fare un passaggio di mano per trarre un po' di profitto, e la casa d'aste RM Sotheby's provvederà a piazzare il veicolo, il quale mostra 0 chilometri percorsi. Insomma, per molti potrebbe trattarsi di un'occasione d'oro.

Parlando della vettura vi diciamo che la sua carrozzeria è composta estensivamente di fibra di carbonio, rimodellato dalla GT2 fino a raggiungere l'aspetto attuale della 935. Quest'ultima è quindi più lunga e più larga, e inoltre possiede la peculiare caratteristica di disporre i fari nella parte centrale della fascia anteriore, e non in alto come accade di solito. I cerchi aero e l'alettone posteriore vanno a omaggiare l'estetica della vecchia 935, e vanno oltretutto a immettere contrasti neri al look generale.

Nel complesso la Porsche 935 pesa soltanto 1.379 chilogrammi, i quali vengono lanciati con forza in avanti da un poderoso sei cilindri in linea bi-turbo da 3,8 litri, che è capace di erogare 709 cavalli di potenza scaricati sulle ruote da un cambio PDK a sette rapporti. Guardando dentro l'abitacolo diventa chiarissima l'influenza motoristica, poiché volante, roll-bars, cinghie e austerità generale sono assolutamente inequivocabili.

A ogni modo di livree su questa macchina ne abbiamo viste molte, ma questa ne indossa una rossa, bianca e blu inconfondibile: è quella Martini. La 935 originariamente costava poco più di 700.000 euro, ma adesso è finita all'asta per una cifra che dovrebbe oscillare tra gli 1,3 e gli 1,5 milioni di euro. Non male come investimento.



Per chiudere restando all'interno della casa automobilistica tedesca, vi rimandiamo a due interessanti notizie. La prima riporta degli incredibili render raffiguranti una Porsche 911 futuristica, mentre la seconda mostra le nuove Porsche 911 Targa 4 e 4S decappottabili, date uno sguardo alle immagini.