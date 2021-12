All'asta una rara Pagani Huayra dotata di un pacchetto che vale quanto una 911 GT3

La Pagani Huayra è una delle auto più rare ed esclusive del pianeta, e nella sua declinazione coupé ce ne sono soltanto 100 esemplari, l’ultimo dei quali è stato venduto nel 2018. Chiaramente con un numero così limitato di pezzi è difficile trovarle in giro, figuriamoci nel mercato dell’usato. Un esemplare però è all’asta, ed è ancor più esclusivo.

Quella che vedete è infatti una Huyara del 2011, una delle prime uscite dalla fabbrica di San Felice sul Panaro, e attualmente si trova in terra giapponese, dove è stata negli ultimi 5 anni con un totale di soli 3532 km all’attivo. Ciò che rende ancor più esclusiva questa vettura è il pacchetto Tempesta con cui è stata equipaggiata nel 2016.

Si trattava di un allestimento acquistabile anche in un secondo momento per aggiornare la propria vettura, con un prezzo d’acquisto di 160.000 euro, ossia poco più del costo dell’attuale Porsche 911 GT3 che abbiamo provato recentemente in pista. Questo pacchetto aggiungeva uno splitter anteriore più pronunciato, un nuovo diffusore posteriore, nuovi cerchioni in alluminio forgiato da 20 e 21 pollici rispettivamente per l’anteriore e il posteriore dell’auto. Inoltre aggiungeva un kit di sospensioni Ohlins completamente regolabili e un nuovo scarico in titanio.

Esteticamente l’auto è vestita con una carrozzeria in tinta grigia metallizzata a contrasto con i numerosi componenti in carbonio sparsi per la vettura, un contrasto tonale che è evidente anche negli interni dell’auto, che tutt’oggi sono un'opera d’arte da contemplare.

Questo magnifico esemplare si trova sul sito della casa d’aste Collecting Cars e dopo 25 rilanci, per il momento l’offerta vincente ha toccato quota 1,5 milioni di sterline (1,75 milioni di euro al cambio attuale), ma mancano ancora due giorni alla fine dell’asta e il prezzo è destinato a salire ulteriormente.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo di ascoltare nuovamente la declinazione più cattiva e potente del modello è la Pagani Huayra R, un mostro da 850 CV con uno dei migliori sound in circolazione.