All'asta una rara Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II Blue Lagos da 215 CV

RM Sotheby’s ha annunciato un nuovo evento d’asta in programma per il 22 gennaio 2021, con all’interno un lotto particolarmente succoso: una splendida Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II in colorazione Blue Lagos. L’anno di produzione è il 1995.

Sul sito della casa d’aste non sono state rilasciate molte informazioni sulla vettura, sappiamo però che ha un numero di telaio ZLA831AB000585110 e che non c’è un prezzo di riserva. Chi offre di più se la porta in garage, qualsiasi sia il prezzo finale, ma siamo pronti a scommettere che la cifra non sarà di certo alla portata di tutti.

Sfonderemo la barriera dei 50.000 euro con estrema facilità, guardando al passato ricordiamo aste di questo tipo che hanno tranquillamente superato quota 120.000 euro, del resto parliamo dell’ultima evoluzione della HF integrale, quella che sotto il cofano nasconde un motore 2.0 turbo a 16 valvole da ben 215 CV.

La Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II in colorazione Blue Lagos poi è un’auto particolarmente rara, dagli stabilimenti del marchio italiano ne sono uscite all’incirca 200 (di sicuro non più di 215). La colorazione fa parte di un lotto speciale prodotto fra il 1993 e il 1995, accompagnato da altri colori fuori dagli schermi come il Giallo Ginestra - ad esempio. Per vedere altre foto vi rimandiamo al sito ufficiale di RM Sotheby’s che trovate sotto in Fonte. Se invece volete vedere cosa fa in pista una Delta HF integrale preparata a dovere non dovete fare altro che cliccare qui. (Foto: RM Sotheby’s)