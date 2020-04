All'asta una rara Ferrari 599 GTO come nuova, con soli 270 km

Avete sempre sognato di possedere una Ferrari 599 GTO? Potrebbe essere arrivato il vostro momento: presto finirà all'asta un modello con appena 270 km percorsi.

Parliamo di un'iconica vettura di Maranello creata nell'ormai lontano 2010, con il preciso obiettivo di dare nuova linfa vitale al badge GTO (Gran Turismo Omologata), dopo la pesante eredità della 250 GTO degli anni '60 e della 288 GTO degli anni '80. Una responsabilità addossata a sole 599 unità costruite, con 125 finite negli USA nel 2011 - cosa che rende ancora più rare e desiderate queste vetture oltreoceano.

Trovarne oggi, dopo 10 anni, una con un chilometraggio ridicolo è una chimera per tutti gli appassionati del cavallino, eppure all'asta sta per finire una 599 GTO con appena 270 km sul contachilometri. Oltre all'importanza storica di questo modello, parliamo dell'erede stradale della potente 599XX, con motore V12 da 6.0 litri, 661 CV e 620 Nm di coppia, utili a percorrere lo 0-100 km/h in appena 3,35 secondi. Lo 0-200 km/h è invece possibile in 9,8 secondi, mentre la velocità massima è fissata a 335 km/h.

Un concentrato di bellezza e potenza, in questo caso "dipinto" del colore Rosso Corsa e forte della targa Limited 1 of 599. Sarà battuta all'asta il prossimo mese di giugno da Mecum Auctions, non abbiamo un prezzo di riferimento ma di recente una 599 GTO del 2011 con 2.229 km è stata venduta a 700.000 dollari, circa 646.000 euro. Nulla a che vedere con questa Ferrari 599 GTB venduta per 250 dollari.