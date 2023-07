All'asta questa rara Ferrari 412P Berlinetta del 1967 con motore V12 aspirato

Tempi d’oro per i collezionisti con budget illimitato: la vettura che vedete nelle foto è infatti una rarissima Ferrari 412P Berlinetta del 1967 che sta per andare all’asta il mese prossimo grazie a Bonhams.

Si tratta di un lotto pregiato che sfilerà alla Monterey Car Week. Il suo obiettivo? Diventare una delle Ferrari più costose della storia. Ma perché vale così tanto? Ferrari ha costruito la sua 412P negli anni in cui la rivalità con Ford era al massimo, soprattutto sul circuito di Le Mans (quando Ford provò ad acquistare Ferrari).

Da Maranello sono usciti solo quattro esemplari, tutti costruiti per team privati. Tutte derivate dalla 330 P3, due delle quattro sono state costruite per NART e la Scuderia Filipinetti, mentre le restanti due sono state commissionate da Ecurie Francorchamps e Maranello Concessionaries. La 412P che sarà battuta all’asta ad agosto 2023 è proprio quella di Maranello Concessionaries; non può vantare una vittoria a Le Mans ma ha conquistato un terzo posto a Spa.

Venduta nel 1968, la vettura è stata riverniciata in verde per gareggiare in Europa e in Sud Africa. Alla fine della sua carriera competitiva, la Ferrari è stata venduta a un proprietario americano che l’ha convertita in una street car omologata. A spingere questa meravigliosa vettura troviamo un motore V12 aspirato da 4.0 litri, del quale possiamo immaginare il suono celestiale...

Anche se Bonhams non ha fatto alcuna stima di vendita, gli esperti prevedono un prezzo che possa andare dai 35 ai 40 milioni di dollari. (Photo credit: Bonhams)