All'asta una rara Ferrari 365 GTB/4 Daytona con guida a destra

Il prossimo 5 febbraio a Parigi si terrà un importante evento RM Sotheby’s, un'asta che vedrà in catalogo anche una splendida Ferrari 365 GTB/4 Daytona del 1970, una delle vetture più veloci della sua epoca.

Oggi anche una delle più esclusive: parliamo infatti di una vettura mitica creata soltanto in 1.284 unità fra il 1968 e il 1973. Il modello all'asta inoltre, con numero di telaio 12841, è ancora più raro poiché ha la guida a destra ed è stato prodotto per il mercato britannico. Con guida a destra esistono soltanto 158 modelli di Ferrari 365 GTB/4 Daytona, dettaglio che farà salire non poco il prezzo finale.

Parliamo della terza unità registrata nel Regno Unito, perfettamente rimessa a nuovo dopo quattro lunghi anni di restauro - terminato nel 2018. A rendere questo modello ancora più appetibile, completo fra le altre cose del certificato Ferrari Classiche, arriva poi il fatto di essere appartenuto a un solo proprietario per ben 25 anni. Tutti elementi che spingeranno il prezzo, secondo le stime di RM Sotheby’s, in una forchetta compresa fra i 450.000 e i 550.000 euro. La vettura, completata nel settembre del 1969, presentava in origine una colorazione Rosso Bordeaux e interni in pelle Vaumol, tutte le componenti meccaniche sono state aggiornate e il contachilometri segna 100.152 km, una unità per veri intenditori.