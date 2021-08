All'asta una rara 911 R del 1968: potrebbe diventare la Porsche più cara di sempre

Vi siete mai chiesti quale possa essere la Porsche più costosa al mondo? Beh, quella che vedete in foto potrebbe diventarlo presto: una Porsche 911 R del 1968 che sta per essere battuta all’asta.

La vettura è finita nelle liste di RM Sotheby’s, che la batterà il prossimo 14 agosto. Significa che qualcuno passerà un ottimo Ferragosto quest’anno, con questo gioiellino in garage: la base d’asta è di 4,5 milioni di dollari, circa 3,8 milioni di euro, tanto per comprendere di cosa stiamo parlando. Inoltre questa è solo la base, è estremamente probabile che il prezzo di vendita finale vada ben oltre i 5 milioni di dollari.

Ispirata alla Porsche 911 S Coupé del 1967, che gli ingegneri cercarono di alleggerire in tutti i modi per massimizzare le prestazioni, questa 911 R del 1968 è nata con un obiettivo preciso: correre nella classe FIA GT 2.0. Per raggiungere questa meta i tecnici Porsche installarono pannelli in fibra di vetro e parafanghi in vetroresina, sostituirono i cristalli con elementi in plastica, i sedili standard con altri da corsa, mentre altri elementi interni considerati superflui vennero del tutto rimossi.

Alla fine si arrivò a un peso generale di soli 816 kg, anche se la vettura venne comunque iscritta nella categoria Prototipi. A spingere questa meraviglia troviamo poi uno splendido motore 6 cilindri boxer da 210 CV preso in prestito da una Porsche 906, capace di erogare 50 CV in più rispetto alla 911 S di quegli anni. Per la gioia dei collezionisti ne sono state create soltanto 20 e l’unità in vendita ha il telaio numero 11899006R.



A proposito di aste, indovinate a che prezzo è stata battuta questa particolare Ferrari F40 di colore blu.