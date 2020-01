All'asta la Porsche Gemballa Mirage GT di Samuel Eto'o: si parte 775mila Euro

Samuel Eto'o è uno dei calciatori più amati dal pubblico di fede nerazzurra e blaugrana, ma è anche stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni. Come la maggior parte dei giocatori, anche il camerunense ha una spiccata passione per le automobili: nel suo garage è presente anche una Porsche Gemballa Mirage GT che è stata messa all'asta.

La vettura, che proviene direttamente da Stoccarda dov'è stata tagliandata lo scorso mese, sarà in vendita a partire dal 5 Febbraio presso RM Sotherby's di Parigi. Il valore stimato è di oltre 775mila Euro, a causa delle personalizzazioni estetiche che ha fatto apportare alla vettura il calciatore ex Inter e Barcellona.

Sulla carrozzeria spiccano infatti dei rivestimenti color oro, che abbracciano i cerchi in lega, ma anche i tubi di scarico. Il calciatore ha fatto rivestire anche gli interni, in cui è presente un nuovo sistema di infotainment a cui è stata aggiunta anche una telecamera per la retromarcia. Anche i sedili in cuoio misto pelle sono rivestiti con delle cuciture in oro.

A livello tecnico invece la vettura ha 58CV in più rispetto alla versione tradizionale, per un totale di 670CV e 630Nm di coppia. L'assetto è a ghiera regolabile, mentre lo scarico incorpora dei catalizzatori sportivi e terminale in acciaio Inox.

La vettura targata Porsche ha percorso solo 6.500 chilometri.