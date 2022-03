All'asta la Porsche 911 Turbo di Denzel Washington: è stato l'unico proprietario

La Porsche 911 è un'icona intramontabile del mercato automotive, non importa a quale epoca ci si riferisca. Guardate ad esempio questa 911 Turbo (993) negli anni '90: oltre a essere un modello immortale ha anche una particolarità aggiuntiva, è appartenuta a Denzel Washington.

Proprio lui, l'attore hollywoodiano più volte premiato con riconoscimenti prestigiosi (Oscar compreso), volto di tantissimi blockbuster di successo e grande appassionato di automobili. Anche lui si è lasciato ammaliare dalla bellezza della 911, anche se ora questa 993 Turbo è stata battuta su Bring a Trailer ed è pronta a cambiare proprietario.

Si tratta di un modello del 1997 che negli ultimi 25 anni ha avuto soltanto Denzel Washington come proprietario, con oltre 400 CV di potenza e un cambio manuale a 6 marce. Non è stata inoltre un'auto da collezione, tenuta fermo per tutto questo tempo: il quadro strumenti indica che sono stati percorsi poco più di 29.000 km, dunque si tratta di un veicolo sportivo vissuto, capace comunque di regalare ancora emozioni.

Per saperne di più mandate in play il video presente in pagina, pubblicato da I AM Detailing e capace di mostrarvi come la vettura è stata ripulita e messa a lucido per la vendita. Ma a che prezzo è stato venduto questo gioiellino in nero? L'asta si è conclusa a 405.993 dollari (quel 993 è casuale?), vale a dire 363.200 euro. Ovviamente l'essere appartenuta a Denzel Washington ha fatto lievitare il prezzo, una 911 Turbo del 1997 con più o meno gli stessi chilometri si può avere a circa 100.000 dollari in meno negli US.



Nel frattempo i tempi sono cambiati e nel 2022 si parla già della nuova 911 elettrica con batterie Quantumscape. Sempre a proposito di 911, nel 2021 siamo riusciti a guidare la 911 GT3 in pista a Franciacorta.