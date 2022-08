All'asta la Porsche 911 Carrera RS di Paul Walker: vale 1 milione di euro

A una Porsche 911 Carrera di colore giallo canarino basterebbe semplicemente circolare in strada per attirare sguardi, invidie e gelosie, il modello di cui parliamo oggi però è ancor più particolare del normale: è stata guidata da Paul Walker.

L'attore, divenuto famoso per il suo ruolo nella remunerativa saga cinematografica di Fast & Furious, è purtroppo scomparso nel 2013 a causa di un incidente stradale. Ora Mecum sta per mettere all'asta la Porsche 911 Carrera RS 2.7 del 1973 appartenuta all'attore, un pezzo da collezione che esiste in pochissime unità.

Porsche infatti ha prodotto solo 1.580 esemplari di questa Carrera RS 2.7, è una delle 911 più bramate dai collezionisti. E pensare che inizialmente il marchio di Stoccarda avrebbe dovuto costruirne soltanto 500, numero poi triplicato a causa dell'altissima domanda. Se torniamo al 1972, anno in cui è stata lanciata la vettura, la Carrera RS era l'auto di produzione tedesca più veloce; l'auto però è divenuta famosa anche per un altro dettaglio, l'iconico spoiler posteriore a forma di "becco d'anatra". Ma a che prezzo verrà venduta questa 911 appartenuta a Paul Walker? Mecum stima una cifra attorno al milione di euro. (Foto cover: Mecum)

