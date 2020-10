All'asta una Porsche 911 Carrera RS 3.0, è gialla, rara e costosissima

Qualche anno fa scoppiò una bolla speculativa sulle valutazioni delle Porsche 911 classiche, destinate poi a ridimensionarsi. Ciò nonostante alcuni esemplari hanno mantenuto in maniera giustificata un alto valore di mercato, questa fantastica Porsche 911 Carrera RS 3.0 ne è l'esempio perfetto.

La RS 3.0 del 1974 è l'evoluzione della più nota RS 2.7 del 1973. La versione stradale a tre litri fu necessaria per l'omologazione su pista: ne furono costruite 56, un numero esiguo rispetto alle 1.580 RS 2.7 uscite dallo stabilimento di Stoccarda. Grazie all'aumento di cilindrata il sei cilindri boxer è capace di erogare 230 CV nella versione stradale e ben 330 nella variante da competizione. Il peso contenuto a 980 kg permette uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. La velocità massima è di 249 km/h.

Non solo leggerezza e potenza ma anche un setup pensato esclusivamente alla guida su pista: il telaio è stato stato rinforzato e dotato di roll-bar, le barre antirollio sono più grandi, i cerchioni più larghi e i freni a disco ventilati provengono dalla leggendaria Porsche 917. A dare ulteriore fascino e aggressività alla 911 Carrera RS 3.0 sono gli interventi alla carrozzeria: i paraurti anteriori sono più massicci, i passaruota sono stati maggiorati e l'iconico spoiler a coda d'anatra della RS 2.7 è stato sostituito da una “coda di balena”.

L'esemplare della galleria sottostante verrà battuto all'asta RM Sotheby's di Londra il 31 ottobre 2020. A rendere ancora più preziosa questa RS 3.0 verniciata in Light Yellow è la presenza di un optional inusuale: è l'unico esemplare dotato di tetto scorrevole elettrico in acciaio. Interessati? Gli esperti hanno stimato un prezzo compreso tra 880.000 e 1.100.000 di euro.

Porsche ha sempre mostrato un forte legame con il suo glorioso passato. Grazie ad esso possiamo goderci edizioni speciali come la Porsche 911 Belgian Legend Edition in omaggio a Jacky Ickx o la Porsche 935 da 700.000 euro, reinterpretazione in chiave moderna della “Moby Dick” del 1978. (immagini Remi Dargegen © 2020 Courtesy of RM Sotheby's)