All'asta una Porsche da 2 milioni di euro: di che modello si tratta?

Avete mai sentito parlare della Porsche 906 Carrera 6 del 1966? Se siete amanti del motorsport probabilmente già sapete che si tratta di una vettura leggendaria, protagonista di oltre 80 corse. Un esemplare ora in vendita a un prezzo monstre.

L’unità in oggetto è stata in grado di vincere l’European Hillclimb Championship nel 1966, un pezzo da collezione che RM Sotheby’s ha avuto l’incarico di vendere all’asta a Miami i prossimi 1 e 2 marzo 2024. Il prezzo a cui la casa d’aste conta di piazzare la vettura? Tra 1,8 e 2,2 milioni di dollari, vale a dire tra 1,67 e 2,04 milioni di euro (più di questa Lexus LFA da 1,5 milioni).

Porsche ha creato la 906 per rimpiazzare la 904 GTS, prendendo come base la 911. Di quest’auto da corsa sono stati assemblati solo 65 esemplari, 52 dei quali con a bordo un motore a 6 cilindri da 2,0 litri di cilindrata e 210 CV di potenza. La 906 Carrera 6 si è resa protagonista di decine di corse leggendarie, raccogliendo vittorie alla Targa Florio, a Sebring, Spa, Monza e persino alla Daytona, negli US.

La vettura all’asta vanta il telaio numero 906-127 ed è in tinta Signal Red. È stata consegnata per la prima volta nel marzo 1966 e nel corso della sua storia ha ovviamente subito alcune modifiche, in particolare il motore originale è stato sostituito con un 2,3 litri da 228 CV e 239 Nm di coppia. L’acquirente riceverà in ogni caso anche il motore originale, ora montato su un cavalletto come opera d’arte a sé stante. (Foto: Brian Rozar, RM Sotheby's)