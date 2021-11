All'asta la moto originale di Fonzie in Happy Days: una splendida Triumph TR5 del 1949

Quanti fra voi ricordano la mitica comedy televisiva americana Happy Days? È andata in onda dal 1974 al 1984, in Italia però è stata replicata anche negli anni '90, cosa che ha alimentato il mito di Fonzie anche da noi. Ebbene ora la sua celebre moto sta per andare all'asta.

Il personaggio di Arthur Fonzarelli, anche detto Fonzie, è sicuramente quello rimasto più impresso nell'immaginario comune. Chiunque nel periodo d'oro della serie avrebbe voluto essere lui, bello e dannato, con una passione sfrenata per le motociclette e un talento innato nel rimorchiare le ragazze. Proprio la sua storica Triumph TR5 dello show originale sta per essere battuta all'asta, scelta appositamente per l'attore Henry Winkler.

Era stata un'idea di Bud Ekins, storico stunt di Hollywood, che aveva pensato a una moto che Fonzie avrebbe potuto acquistare di seconda mano. La scelta è così ricaduta su una TR5 del 1949, anche se "una" si far per dire. Sui set, per esigenze pratiche, si hanno sempre diverse copie dei veicoli in uso, in questo caso ne sono state acquistate tre dallo stesso Ekins, che le ha poi noleggiate alla produzione.

Due di queste moto sono poi sparite a fine lavorazione, un mistero bello e buono, mentre l'unica sopravvissuta è ora fra le mani di Bonhams - che stima una vendita fra gli 80.000 e i 120.000 dollari, al cambio fra i 70.000 e i 105.000 euro.

Se siete appassionati del brand inglese, sappiate che Triumph sta lavorando alla sua prima moto elettrica. Sempre Triumph poi sta sviluppando una linea dedicata a enduro e motocross.