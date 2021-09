L'asta per questa Porsche Carrera GT ha già raggiunto cifre assurde, ed era scontato

La spettacolare Porsche Carrera GT è ampiamente riconosciuta come una delle supercar migliori mai prodotte, e dalla sua commercializzazione avvenuta nel corso del 2003 ha acquisito un'aura di iconicità che pochi altri modelli possono vantare.

Inutile dire che per le sue varie doti gli esemplari usati hanno, nel corso del tempo, incrementato il proprio valore fino a superare nettamente il prezzo d'acquisto di un esemplare nuovo: in genere si toccano facilmente i 700.000 o gli 800.000 dollari negli Stati Uniti.

Di recente però il prezzo ha continuato a salire, perché una Porsche Carrera GT messa all'asta non molti giorni fa a Monterey è stata battuta per 1,21 milioni di dollari (1,02 milioni di euro). Oggi vogliamo invece parlarvi di un caso assolutamente eccezionale, e cioè di una Carrera GT appena messa all'asta: ha raggiunto il milione di dollari quando mancano ancora 11 giorni alla fine dei giochi.



La vettura, che ha percorso soltanto 4.345 chilometri complessivi, è verniciata in Silver Metallic, la tonalità più popolare per le Carrera GT. Inizialmente è stata consegnata a New York ed è rimasta tra le mani del primo proprietario per ben sedici anni prima di essere acquistata dall'attuale venditore durante lo scorso danno. Bring a Trailer, la casa d'aste che si sta occupando dell'operazione, afferma che l'esemplare sarà accompagnato da un set di valigie abbinate, da tutti i taglianti e i controlli effettuati negli ultimi nove anni, da un adesivo per finestrini, da tutti i documenti di proprietà e dalla registrazione in Arizona.



Le immagini in fondo alla pagina mostrano oltretutto i cerchi in magnesio forgiati abbinati a pinze freno in giallo e a pneumatici Michelin Pilot Super Sport montati a fine 2020. Sempre un anno fa su questa Carrera GT sono stati spesi 50.000 dollari in manutenzione varia, che ha incluso la sostituzione del serbatoio di carburante, della batteria e delle cinghie trapezoidali. Chi si aggiudicherà la supercar entrerà poi in un abitacolo tappezzato con pelle in Ascot Brown e in nero, ma non mancano accenti in magnesio e in fibra di carbonio.



Per chiudere restando in tema di modelli iconici finiti all'asta vogliamo tirare in ballo la iconica Dodge Charger "Generale Lee" apparsa nell'indimenticabile Hazzard, ma c'è un esemplare che probabilmente batte tutti gli altri per rarità, ricercatezza e valore raggiunto: ecco a voi la McLaren F1 del '95 da oltre 20 milioni di dollari.