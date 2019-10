All'asta la Mercedes-Benz 450 SLC di Elvis Presley. Richiesti 200.000 dollari

Elvis Presley usava la Mercedes-Benz 450 SLC (immagini in calce) quando voleva muoversi in incognito, per non dare nell'occhio. E' stata una delle ultime auto del famosissimo cantante, e sarà battuta all'asta verso la fine di Ottobre assieme ad altri veicoli, per un totale di 300.000 dollari di valore complessivo.

Si tratta di una coupé di lusso, venduta negli Stati Uniti tra il 1972 e il 1980. Dispone di un imponente motore V8 da 4,2 litri che sprigiona 190 cavalli di potenza e 325 Nm di coppia, ed è un elefante da 1650 chilogrammi che si muove tramite un cambio automatico a tre rapporti.

Stando all'uomo che la messa all'asta per Julien's Auctions, questa Mercedes dorata era costantemente parcheggiata sul retro della tenuta di Graceland di Elvis Presley. Come detto era usata per mischiarsi al traffico ordinario visto l'aspetto relativamente modesto, se paragonato alle supercar che le altre star dell'epoca erano solite utilizzare. Insieme a quest'ammiraglia era solito utilizzare anche un'altra berlina, ancora più grande: la BMW 507.

Comunque la 450 SLC, dopo la prematura morte di Presley, passò tra le mani del suo medico personale, il dottor George C. Nichopoulos, conociuto come "Dr. Nick". Fu una persona particolarmente controversa, infatti in molti gli addossano le cause dalla morte del cantante, causate dalla prescrizione di enormi quantità di farmaci, e per questo motivo perse la sua licenza di medico nel 1993. In seguito allo scandalo l'uomo si trovò dentro una grossa crisi finanziaria, che lo costrinse alla cessione di numerosi beni, tra i quali l'ammiraglia in questione.

L'asta si terrà il 25 e il 26 Ottobre all'Hard Rock Cafe di New York. Certamente non è l'auto più bella o più veloce mai prodotta, ma ha il suo fascino per ovvi motivi.

Di recente sono finiti all'asta 21 veicoli precedentemente appartenuti al mai abbastanza compianto Paul Walker. Tra questi numerose BMW M3 E36 Lightweight, le preferite del famoso attore californiano. All'asta ci è finita anche la Lamborghini Huracan di Papa Francesco, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza.