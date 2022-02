All'asta la Mercedes-Benz 300 SL Roadster che fu di Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio è stato senza ombra di dubbio uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, un uomo che ha amato le auto anche al di fuori dei circuiti - e ora avete una possibilità unica, acquistare all'asta uno dei suoi veicoli preferiti.

Si tratta di una Mercedes-Benz 300 SL Roadster del 1958, un'auto storica eccezionale che RM Sotheby's batterà all'asta durante un evento previsto fra il 28 febbraio e il 4 marzo 2022. Nel corso della sua carriera Juan Manuel Fangio è stato certamente associato a moltissimi brand automotive, uno di questi è proprio Mercedes-Benz. Il marchio tedesco decise di regalare questa Mercedes-Benz 300 SL Roadster a Fangio nel 1958, in occasione dell'annuncio del suo ritiro dalle corse.

L'auto è rifinita con una vernice Metallic Light Blue con interni Crème, un accostamento che non a caso ricorda i tradizionali colori argentini. La stima di Mercedes-Benz nei confronti di Fangio continuò anche al di là di questo regalo, il pilota venne infatti nominato Presidente di Mercedes-Benz Argentina nel 1974.

Secondi i dati oggi in possesso di RM Sotheby's, Fangio ha percorso con questa SL Roadster più di 70.000 km attraverso un lungo tour in Europa e in Sud America. Successivamente la vettura è finita in un museo nel 1986, dove ha conservato tutta l'essenza del periodo vissuto con El Maestro. Oggi si trova in Svizzera e il suo prezzo di vendita è attualmente riservato.



