All'asta una meravigliosa Ford GT40, ma c'è un problema

Finisce all'asta una Ford GT40, ma siete in grado di vedere cosa non va con questo esemplare semplicemente dando un'occhiata alle foto? Se siete veri appassionati di supercar americane d'epoca l'avete già notato.

La maggioranza delle persone probabilmente no, però, dato che si tratta non di una GT40 originale, ma di una eccellente replica costruita dai migliori nello specifico settore: Roaring Forties. Il vantaggio è che, non essendo l'icona degli anni '60 in "carne ed ossa", non costerà così tanto.

Se quindi voleste pavoneggiarvi coi vostri vicini o con l'intera città nella quale vivete, dovete assolutamente recarvi all'asta di SilverstoneAuction che si terrà tra il 9 e il 10 Novembre a Birmingham, UK. Non dimenticate poi di lasciare sul vostro conto una cifra di almeno 85.000 euro, perché potrebbe essere quello il prezzo da raggiungere, al quale dovete tra l'altro aggiungere un 15% per il premio dell'acquirente, tasse incluse.

La vettura è stata registrata il 16 Maggio del 2008 ed ha avuto due proprietari, ha percorso soltanto 4.000 chilometri ed è in eccellente stato. E' veniciata in Ford Imperial Blue, con strisce in Silver che vanno dalla punta del cofano alla targa posteriore. Gli interni sono neri e non manca l'aria condizionata a rendere ancor più piacevole il viaggio in questa stupenda supercar, la quale poggia su cerchi da 17 pollici (maggiorati rispetto ai 15 dell'originale), che permettono un'ampia scelta di pneumatici.

Sotto al cofano troviamo 450 cavalli di potenza, forniti da un V8 Ford degli anni '70, ingrandito da 5,0 a 5,6 litri e dotato di iniezione elettronica del carburante. Il risultato è una velocità massima di 290 km/h, raggiunti tramite un cambio a sei marce. C'è da divertirsi di sicuro.

Per concludere vi informiamo sul fatto che sono finite di recente all'asta altre due vetture storiche: una fantastica Lamborghini Diablo GT e il concept Zagato Raptor del '96, anch'esso mosso da motore V12 Lamborghini.