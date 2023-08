All'asta la Maserati Quattroporte V8 blindata appartenuta a Silvio Berlusconi

Quest’anno l’asta Modena Meets Misano mette a disposizione degli appassionati delle due e delle quattro ruote più di 60 lotti, fra auto, moto e oggetti esclusivi. Fra i modelli più interessanti c’è anche una Maserati blindata appartenuta a Silvio Berlusconi.

Parliamo di una speciale Maserati Quattroporte V8 capace di erogare ben 400 CV. Non una Maserati qualunque, visto che al suo interno ha spesso viaggiato Silvio Berlusconi, un uomo che non ha bisogno di presentazioni: il patron di Mediaset, l’ex presidente del Milan ed ex Presidente del Consiglio della nostra Repubblica. A Berlusconi è stata donata nel 2004 da Luca Cordero di Montezemolo mentre il manager di Arcore era propria alla Presidenza del Consiglio; oggi invece la vettura appartiene a un collezionista.

La Maserati blindata di Berlusconi non è il solo lotto interessante della Modena Meets Misano: i fan di Valentino Rossi troveranno anche uno scooter Honda X8R autografato dal campione di Tavullia, inoltre ci saranno anche oggetti appartenuti ad Andrea Dovizioso, Loris Capirossi e Marco Melandri. Fiore all’occhiello: una moto appartenuta a Luca Marini, attuale pilota MotoGP del team Mooney VR46.

L’asta, organizzata da Giusti Aste, si terrà il prossimo 2 settembre a Formigine (MO), è possibile però partecipare anche al telefono, via email oppure online. Parte del ricavato sarà devoluta al Centro Dino Ferrari che si occupa di malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari.